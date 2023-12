Wie stabil ist XPeng (A) (A) wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

In den vergangenen 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Xpeng-Aktie bei 53,51 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 53,75 HKD, was einem Unterschied von +0,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Im Rahmen der Charttechnik wird neben dem 200-Tages-Durchschnitt auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 62,09 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-13,43 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, während sie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Xpeng eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, und basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Xpeng daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Xpeng von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Xpeng wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Xpeng liegt bei 76,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 68,1, was bedeutet, dass Xpeng hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Xpeng somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.