Wie stabil ist XORTX Therapeutics wirklich?

Die Xortx Therapeutics-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 41,66 CAD gehandelt. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 3,8 CAD, was einem Unterschied von -90,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,19 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt, und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Xortx Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Xortx Therapeutics-Aktie beträgt 6,25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Xortx Therapeutics-Aktie ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen und beschäftigen sich mit den positiven Themen rund um Xortx Therapeutics.

Bei der Betrachtung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen, wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Rating für Xortx Therapeutics.