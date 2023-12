Wie stabil ist World Wrestling Entertainment wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die World Wrestling Entertainment-Aktie ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Anleger in den letzten Monaten nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 bestätigt diese Einschätzung, da der Wert darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der World Wrestling Entertainment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 95,12 USD liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (100,65 USD) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Jedoch ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage eine andere Einschätzung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die World Wrestling Entertainment-Aktie sind eine als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt eine Bewertung als "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -0,65 Prozent fallen. Daher wird die Empfehlung der Analysten als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die World Wrestling Entertainment-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.