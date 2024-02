Wie stabil ist Woori Financial wirklich?

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Woori war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Woori daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft, und dazwischen als neutral. Der RSI von Woori liegt bei 73,68, was als "schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht dagegen bei 27,47 und wird als "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Woori gab. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene als neutral bewertet.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse 3,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Woori zahlt. Dies ist 83 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 18. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet und somit als "gut" eingestuft.