Wie stabil ist Wolong Electric wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wolong Electric-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung sowohl auf 7-Tage-Basis (Wert: 40) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 37,25). Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für das Unternehmen auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und eine positive Bewertung auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50).

Im Branchenvergleich hat die Wolong Electric-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 6,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche und von 6,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors gezeigt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung der Stimmungslage und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Wolong Electric festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine gute Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Wolong Electric daher eine neutrale Bewertung nach RSI, eine positive Bewertung nach der einfachen Charttechnik und eine schlechte Bewertung im Branchen- und Sektorvergleich.