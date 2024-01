Wison Engineering Services Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Wison Engineering Services-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,36 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,295 HKD weicht um -18,06 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,34 HKD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von -13,24 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wison Engineering Services liegt bei 85,71, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 67,39 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 32 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Wison Engineering Services 32,09 Euro zahlt, was 168 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Wison Engineering Services-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Wison Engineering Services, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".