Wie stabil ist Wing Chi wirklich?

Der Aktienkurs von Wing Chi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,67 Prozent erzielt, was 8,7 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich mit dem Sektor "Bauwesen" liegt die Rendite von Wing Chi sogar 6,95 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wing Chi-Aktie liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 50) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Wing Chi.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Wing Chi-Aktie ein Durchschnitt von 0,06 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,062 HKD (+3,33 Prozent Unterschied), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Wing Chi in den vergangenen Wochen kaum verändert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.