Wie stabil ist Western Copper and Gold wirklich?

Die Aktie von Western Copper & Gold weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche "Metalle und Bergbau" als unrentabel eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Western Copper & Gold Aktie derzeit einen RSI-Wert von 57,89 aufweist, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Western Copper & Gold im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,21 Prozent erzielt, was 14,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,09 Prozent, was bedeutet, dass Western Copper & Gold derzeit 14,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Western Copper & Gold in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

