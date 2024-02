Wie stabil ist Weiqiao Textile wirklich?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Weiqiao Textile werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Weiqiao Textile hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bewerten wir die langfristige Stimmungslage der Aktie von Weiqiao Textile als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Weiqiao Textile mit einer Rendite von 113,67 Prozent mehr als 119 Prozent darüber. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,34 Prozent erzielt, wobei Weiqiao Textile mit 109,32 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Weiqiao Textile mit 0 Prozent 6,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Fundamental gesehen ist Weiqiao Textile im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3,64 gehandelt, was einen Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,44 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.