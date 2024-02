Wie stabil ist Warner Music wirklich?

Die Warner Music Aktie wird von Analysten als "Neutral" eingestuft, da es eine Buc-Einstufung, zwei Neutral-Einstufungen und keine Schlecht-Einstufungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -5,37 Prozent fallen wird. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Warner Music Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (56,93 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (42,51 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung für das Wertpapier.

In den sozialen Medien wurde die Warner Music Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung als "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der Aktienkurs von Warner Music mit 35,93 USD derzeit +1,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +14,24 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.