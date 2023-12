Wie stabil ist Vossloh wirklich?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Vossloh in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Vossloh mit 1,25 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die Maschinen-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7 Prozent, was bedeutet, dass Vossloh mit 5,75 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 16,64 und liegt damit 46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vossloh-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse ein insgesamt positives Rating für Vossloh basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Branchenvergleich Aktienkurs, dem fundamentalen KGV und dem Relative Strength Index.