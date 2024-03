Wie stabil ist Volkswagen wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Volkswagen zeigt der RSI aktuell einen überkauften Wert von 70,76, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 56, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt gab es vor allem positive Meinungen zu Volkswagen, jedoch überwogen in den sozialen Medien die negativen Themen der Aktie. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs von Volkswagen liegt bei 114,5 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 112,94 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,36 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 116,94 EUR, was einer Distanz von -3,42 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Volkswagen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,91 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -6,18 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Volkswagen mit einer Unterperformance von 6,29 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.