Wie stabil ist Visible Gold Mines wirklich?

Der Aktienkurs von Visible Gold Mines hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 30,77 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,5 Prozent erzielte, liegt Visible Gold Mines mit 42,27 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zur üblichen Diskussionsmenge, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Visible Gold Mines-Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent (Branche: Metalle und Bergbau) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Visible Gold Mines-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.