Wie stabil ist Victory Securities wirklich?

Die Anlegerstimmung bei Victory Securities in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Victory Securities liegt bei 59,09, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,7, was für 25 Tage ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Victory Securities-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,24 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (3,02 HKD) liegt damit um 34,82 Prozent darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,64 HKD) zeigt eine Abweichung von +14,39 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Victory Securities ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,39. Dies ist 20 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (22,88) bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.