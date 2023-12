Wie stabil ist Vesuvius wirklich?

Die Bewertung der Vesuvius-Aktie zeigt ein gemischtes Bild in Bezug auf Sentiment und Diskussionsintensität. Im vergangenen Monat zeigte sich keine signifikante Stimmungsänderung bei den Anlegern, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso war die Diskussionsintensität unverändert, was auch zu einem neutralen Rating führt.

Analysten haben der Vesuvius in den letzten 12 Monaten zweimal ein "Gut" und einmal ein "Neutral" Rating vergeben, was langfristig zu einer positiven Einschätzung führt. Kurzfristig betrachtet wurde die Aktie zuletzt ebenfalls positiv bewertet. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 14,74 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vesuvius-Aktie in den letzten 7 Tagen und 25 Tagen überverkauft war, was zu einer positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Vesuvius als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Maschinensegment liegt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine insgesamt positive Einschätzung für die Vesuvius-Aktie.