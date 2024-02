Advanced Media Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Advanced Media-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1780 JPY ein "Neutral"-Signal mit einem Abstand von +3,86 Prozent zum GD200 (1713,8 JPY) darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1856,16 JPY, was einem Abstand von -4,1 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Advanced Media-Aktie zeigt, dass der Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI von 80 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Bewertung und ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Advanced Media-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Advanced Media diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Advanced Media auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.