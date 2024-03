Wie stabil ist United Internet wirklich?

Die Aktie von United Internet hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,78 Prozent erzielt, was 23,11 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 1,82 Prozent, und United Internet liegt aktuell 13,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat sich jedoch nichts Wesentliches verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für United Internet liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet United Internet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.