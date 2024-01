Wie stabil ist Unilever ADR wirklich?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Unilever-Aktie liegt bei 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (44,73) zeigt sich auch hier, dass Unilever weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Unilever.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Unilever eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was ebenfalls zu einer "Gut" Bewertung führt. Insgesamt erhält Unilever von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Unilever-Aktie mit einem Kurs von 3845,5 GBP inzwischen +0,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,78 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Unilever wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und es ergibt sich die Bewertung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was ebenfalls zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

