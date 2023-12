Wie stabil ist Torrent Capital wirklich?

Der Aktienkurs von Torrent Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,14 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 5,51 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet, dass Torrent Capital im Branchenvergleich eine Outperformance von +1,63 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,77 Prozent, wobei Torrent Capital um 0,38 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist Torrent Capital aktuell sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft. Der 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen überkauften Wert von 83,33, wodurch die Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zur Einschätzung herangezogen. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Torrent Capital somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Torrent Capital bei 6,12, was unter dem Branchendurchschnitt von 81,27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.