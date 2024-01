Wie stabil ist Tmb Bank Pcl Adr wirklich?

Die technische Analyse der Tmbthanachart Bank Pcl-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,15 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 9,05 USD weicht um -1,09 Prozent vom Durchschnitt ab, was als "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht gilt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 9,05 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tmbthanachart Bank Pcl-Aktie damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Tmbthanachart Bank Pcl-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Daher wird insgesamt eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment ausgesprochen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für die Tmbthanachart Bank Pcl-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tmbthanachart Bank Pcl-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, die Diskussionsstärke in den sozialen Medien und der Relative Strength Index eine überwiegend neutrale Bewertung für die Tmbthanachart Bank Pcl-Aktie.