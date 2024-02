Wie stabil ist Tinybeans wirklich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Tinybeans im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, ohne dass es zu stark positiven oder negativen Ausschlägen kam. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder intensiv mit positiven noch mit negativen Themen rund um Tinybeans. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Bei Tinybeans liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 60 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 45,24), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die charttechnische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tinybeans-Aktie zeigt auf Basis der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 0,16 AUD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0,15 AUD), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen keine klaren Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie zu. Es konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Tinybeans in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz eine neutrale Bewertung für die Tinybeans-Aktie.