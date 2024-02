Wie stabil ist Tian Teck Land wirklich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) dient in der technischen Analyse dazu, festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Tian Teck Land wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Tian Teck Land derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 2,79 HKD, was einer Abweichung von -21,15 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 2,3 HKD, was einer Abweichung von -4,35 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hat sich für Tian Teck Land in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich grundsätzlich neutral gegenüber Tian Teck Land, sowohl in Bezug auf die Diskussion als auch auf die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Gesamteinschätzung der Redaktion für die Anlegerstimmung ist daher "Neutral".