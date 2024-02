Wie stabil ist Terranet AB wirklich?

Die Aktie von Terranet wurde in den letzten beiden Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Terranet-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 SEK. Der letzte Schlusskurs von 0,1032 SEK weicht somit um -20,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,08 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +29 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Terranet-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Terranet-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Terranet-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,19, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors lässt sich die Terranet-Aktie über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Terranet-Aktie in verschiedenen Analysebereichen unterschiedliche Bewertungen erhält, insgesamt jedoch auf "Neutral" eingestuft wird.