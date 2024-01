Wie stabil ist Terasaki Electric wirklich?

Die technische Analyse der Terasaki Electric-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1435 JPY lag. Am letzten Handelstag erreichte der Schlusskurs 1779 JPY, was einem Unterschied von +23,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1622,18 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,67 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Terasaki Electric-Aktie daher eine positive Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 7,66 Punkten, was bedeutet, dass Terasaki Electric überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 36,72, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung rund um Terasaki Electric neutral ist. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und nur geringe Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.