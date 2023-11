Wie stabil ist Telesat wirklich?

Sentiment und Buzz: Telesat-Aktien werden seit einiger Zeit intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Die Diskussionsintensität ist mittel, und es gab nur wenige Änderungen in der Stimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Telesat daher als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Die Meinungen der Anleger zu Telesat-Aktien sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Technische Analyse: Der 200-Tage-Durchschnitt der Telesat-Aktie beträgt 14,36 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 16,57 CAD, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird Telesat basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI für Telesat zeigt einen überkauften Wert von 76,45, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25-Wert von 53 zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.