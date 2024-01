Wie stabil ist Teekay wirklich?

Der Relative Strength Index, RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Teekay-Aktie liegt der RSI bei 62,96, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Teekay-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,98 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite hat Teekay derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,27%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Teekay-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Teekay-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,14 Prozent erzielt, was 41,89 Prozent über dem Durchschnitt von 20,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.