Wie stabil ist Technovator wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Technovator-RSI liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für Technovator beträgt 54,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den 25-tägigen Zeitraum führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende wird die Dividendenrendite als Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs angegeben. Technovator weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -5,47 Prozent im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz, also die Diskussionsintensität, zeigen, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dies als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Technovator-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Technovator in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -14,16 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,92 Prozent im Branchenvergleich für Technovator. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,18 Prozent im letzten Jahr, und Technovator erreichte eine Unterperformance von 26,89 Prozent im Sektorvergleich. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.