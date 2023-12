Wie stabil ist Tambourah Metals wirklich?

Die Aktie von Tambourah Metals hat in den letzten Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,15 AUD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,12 AUD lag, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 0,14 AUD zeigt einen negativen Trend, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, mit einem Unterschied von -14,29 Prozent. Zusammenfassend erhält die Tambourah Metals-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien über Tambourah Metals in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Kommentare. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "Gut" einzustufen ist, basierend auf den Einschätzungen und Stimmungen der Anleger.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tambourah Metals zeigt einen Wert von 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, gibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 55,56.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Tambourah Metals daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.