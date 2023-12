Wie stabil ist Tachibana Eletech wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Tachibana Eletech wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tachibana Eletech-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 liegt bei 46,64, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält Tachibana Eletech eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Tachibana Eletech ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionen im Internet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tachibana Eletech derzeit bei 2506,17 JPY. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 2805 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +11,92 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 2746,1 JPY, was einer Differenz von +2,14 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tachibana Eletech diskutiert wurde. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.