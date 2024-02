Wie stabil ist TIM Participacoes wirklich?

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv bezüglich des Unternehmens Tim -Brazil. Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Gut" bewertete und somit eine positive Stimmungslage bei den Anlegern feststellte.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tim -Brazil als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Tim -Brazil-Aktie beträgt 29,69, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 43,88 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Tim -Brazil in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigte keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Tim -Brazil führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung der letzten 12 Monate zeigt, dass die Tim -Brazil-Aktie einmal als "Gut" und einmal als "Neutral" bewertet wurde, während keine "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tim -Brazil vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 18,35 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -12,81 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 16 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

