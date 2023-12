Wie stabil ist TDH Holdings wirklich?

Die technische Analyse der Tdh Neutralings Inc-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 1,22 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,04 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -14,75 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,25 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,8 Prozent Abweichung) und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird der Tdh Neutralings Inc eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tdh Neutralings Inc liegt bei 65,75, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird der RSI als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Tdh Neutralings Inc im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,95, was einen Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,38 darstellt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Dividendenpolitik der Tdh Neutralings Inc wird aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, das aktuell bei 0 liegt, von den Analysten als "Schlecht" bewertet. Die negative Differenz von -3,8 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" führt zu dieser Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit aus der technischen und fundamentalen Analyse eine gemischte Bewertung für die Tdh Neutralings Inc-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.