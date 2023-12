Wie stabil ist Sylogist wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Ein RSI von 50 gilt als neutral. Der RSI25 für Sylogist beträgt 54,62, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

Die Analysteneinschätzung für Sylogist fällt positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 1 Empfehlung als "Gut", 0 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Sylogist liegt bei 11 CAD, was einer prognostizierten Entwicklung um 59,42 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier eine positive Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität im Internet zu Sylogist durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Sylogist in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,28 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -3,94 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,22 Prozent für Sylogist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor hat Sylogist mit einer Überperformance von 11,38 Prozent eine starke Performance gezeigt. Insgesamt führt diese Überperformance zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.