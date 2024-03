Wie stabil ist Superior Plus wirklich?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Anzahl und Tiefe der Diskussionen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionen zu Superior Plus wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Superior Plus beträgt 81, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als überbewertet gilt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Superior Plus eine Dividende von 7,54 % aus, was 2,1 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Superior Plus-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,43 Prozent aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Superior Plus eine neutrale bis schlechte Bewertung in Bezug auf die Stimmung, das KGV und die technische Analyse, während die Dividendenrendite positiv bewertet wird.