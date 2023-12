Wie stabil ist Superior Mining International wirklich?

Derzeit zeigt sich die Aktie von Superior Mining in verschiedenen Analysebereichen als neutral oder überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 606, was bedeutet, dass die Börse 606,74 Euro für jeden Euro Gewinn von Superior Mining zahlt. Dies ist 90 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche "Metalle und Bergbau" von 319. Aufgrund des hohen KGV wird der Titel daher als überbewertet und als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet zu Superior Mining ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Superior Mining einen Wert von 40, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Selbst wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, bleibt die Einstufung neutral mit einem RSI25-Wert von 43. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine negative Differenz von -3,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Superior Mining eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.