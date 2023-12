Wie stabil ist Sunevision wirklich?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sunevision wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den vergangenen Tagen wurde das Thema Sunevision weder positiv noch negativ stark diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung, da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden. Daher wird auch das Sentiment und Buzz rund um Sunevision als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sunevision derzeit als "Schlecht" bewertet wird. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um -18,25 Prozent über dem GD200-Wert. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht hingegen einer Abweichung von +3,34 Prozent, was auf einen neutralen Wert in diesem Zeitraum hinweist.

Im Branchenvergleich hat Sunevision in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +99 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 108,9 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.