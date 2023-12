Wie stabil ist Summa Silver wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Mittel der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Summa Silver liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 56,25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,7, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Summa Silver ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Summa Silver mit 0,52 CAD aktuell um +15,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Für den Zeitraum der letzten 200 Tage wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -1,89 Prozent als "neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Summa Silver-Aktie in diesem Bereich ein "neutral" Rating.