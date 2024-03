Wie stabil ist Stroeer wirklich?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es bei Stroeer & keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Stroeer & daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse wird berichtet, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stroeer & derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 47,26 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (52,4 EUR) um +10,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 52,8 EUR zeigt eine Abweichung von -0,76 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Stroeer & liegt bei 63,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, und der RSI25 beläuft sich auf 57,79, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stroeer & gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.