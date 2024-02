Wie stabil ist Steven Madden wirklich?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Steven Madden nun bei 35,8 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 43,68 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +22,01 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 42,38 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +3,07 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Steven Madden als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 19,35 insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 40,35 beträgt. Aus diesem Grund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Steven Madden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung als "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 42,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotenzial von -2,7 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 43,68 USD, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Steven Madden daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Steven Madden eine Dividendenrendite von 2,03 Prozent auf, die 13,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.