Wie stabil ist Stericycle wirklich?

Der Aktienkurs von Stericycle verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,07 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 7,05 Prozent, was bedeutet, dass Stericycle im Branchenvergleich um -10,12 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 15,93 Prozent im letzten Jahr, wobei Stericycle 19,01 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde eine "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich in letzter Zeit auf negative Themen rund um Stericycle, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der darauf hinweist, dass Stericycle derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 44,59 USD, während der Kurs der Aktie bei 48,47 USD liegt, was einer Abweichung von +8,7 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 46,85 USD, was einer Abweichung von +3,46 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält Stericycle daher in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine Veränderung in der Anzahl der Diskussionsbeiträge wurden festgestellt, weshalb Stericycle in diesem Punkt mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet wird. Zusammenfassend erhält Stericycle für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

