Wie stabil ist Stef wirklich?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Stef. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt aktuell bei 106,6 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt, da der Aktienkurs bei 114,6 EUR liegt und somit einen Abstand von +7,5 Prozent aufweist. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 105,3 EUR liegt, was einer Differenz von +8,83 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist mit einem Wert von 6 auf eine Überverkauftheit hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Dies gilt auch für den RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 19,32. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI. Das Anleger-Sentiment zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Sollten Stef Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Stef jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Stef-Analyse.

Stef: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...