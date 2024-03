Wie stabil ist Spotify S wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Spotify-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 52, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 33,52 ebenfalls neutral und weniger volatil als der RSI7.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Spotify überwiegend negativ diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Stimmungslage der Anleger hat sich jedoch im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral.

Analysten bewerten die Spotify-Aktie insgesamt positiv, basierend auf 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -16,42 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Spotify eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.