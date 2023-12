Wie stabil ist Splendid Medien wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI von Splendid Medien liegt bei 53,57, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Splendid Medien-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,43 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,39 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau (-2,8 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,35 EUR) führt zu einem neutralen Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Splendid Medien. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Splendid Medien wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem neutralen Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Splendid Medien von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "gut", insgesamt also eine positive Bewertung.

