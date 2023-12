Wie stabil ist Soon Lian wirklich?

Die Diskussionen rund um Soon Lian auf verschiedenen sozialen Plattformen geben ein klares Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Soon Lian bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividenden gibt es zu beachten, dass Soon Lian derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt im Bereich Handelsunternehmen und Distributoren. Mit einem Unterschied von 3,93 Prozentpunkten (1,5 % gegenüber 5,43 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 50 Punkten liegt, was bedeutet, dass Soon Lian momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass Soon Lian weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 0,19 SGD für den Schlusskurs der Soon Lian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,2 SGD, was einen Unterschied von +5,26 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,2 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis erhält. Somit erhält Soon Lian insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.