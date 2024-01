Wie stabil ist Solargiga Energy wirklich?

Solargiga Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,49 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -12,09 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Solargiga Energy um 24,93 Prozent niedriger. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Solargiga Energy beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) von Solargiga Energy liegt bei 26,53, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,01, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Solargiga Energy. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Insgesamt wird also die Aktie von Solargiga Energy als "Neutral" bewertet.