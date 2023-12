Wie stabil ist Softline wirklich?

Die IT-Firma Softline erhält von Analysten eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -22,92 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Auch in Bezug auf die Aktienperformance schneidet Softline schlecht ab. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Unternehmen aus dem IT-Sektor liegt die Rendite von Softline bei -70,73 Prozent, was mehr als 74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 9,81 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Softline mit 80,54 Prozent deutlich darunter liegt.

Des Weiteren zeigt die Analyse des Relative Strength Index (RSI), dass Softline als überverkauft eingestuft wird. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis weist auf eine Überverkaufssituation hin, wodurch Softline in diesem Bereich eine gute Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält Softline eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt.

Insgesamt erhält Softline daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Dividendenpolitik, der Aktienperformance, dem RSI und dem Sentiment im Internet.