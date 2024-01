Wie stabil ist Snow Peak wirklich?

Die Diskussionen rund um Snow Peak auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Snow Peak sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Snow Peak-Aktie aktuell 1543,03 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 909 JPY liegt, was einer Abweichung von -41,09 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Snow Peak somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 971,58 JPY über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -6,44 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe wird Snow Peak auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Snow Peak in den vergangenen Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Snow Peak insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) der Snow Peak liegt bei 29,76, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".