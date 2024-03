Wie stabil ist SmartRent wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) der Smartrent-Aktie liegt bei 57,89, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 59. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Smartrent-Aktie hin. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen und Meinungen zu dem Unternehmen geäußert, was zu der Einstufung "Gut" führt. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Smartrent-Aktie als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 1 Bewertung war diese positiv, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4,5 USD, was einer erwarteten Performance von 69,17 Prozent entspricht. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt daher ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Smartrent-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,11 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,66 USD liegt, was einer Abweichung von -14,47 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,66 USD eine Abweichung von -8,28 Prozent und wird daher ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Smartrent-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.