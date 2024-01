Wie stabil ist Sichuan Shengda Forestry Industry wirklich?

Die Sichuan Shengda Forestry Industry schüttet eine niedrigere Dividendenrendite aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Papier & Forstprodukte. Der aktuelle Ertrag liegt bei 0 % im Vergleich zu den durchschnittlichen 4,62 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Sichuan Shengda Forestry Industry eine Performance von 29,7 Prozent, was einer Outperformance von +23,41 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Papier & Forstprodukte"-Branche stieg der Aktienkurs deutlich an, während der "Energie"-Sektor eine mittlere Rendite von 6,29 Prozent erzielte. In dieser Kategorie erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sichuan Shengda Forestry Industry-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,42 CNH lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 3,44 CNH (+0,58 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine ähnliche Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Hinsichtlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) weist die Sichuan Shengda Forestry Industry aktuell ein KGV von 78 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" ist das KGV jedoch weder unter- noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.