Wie stabil ist Shenzhen Kingdom wirklich?

Die Shenzhen Kingdom Sci-tech hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem Kurs von 12,96 CNH liegt die Aktie derzeit 10,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da die Distanz zum GD200 lediglich bei +0,47 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shenzhen Kingdom Sci-tech in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Shenzhen Kingdom Sci-tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -18,94 Prozent gefallen sind, zeigt sich eine Outperformance von +13,65 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -15,3 Prozent erzielte, liegt die Shenzhen Kingdom Sci-tech mit einer Überperformance von 10,02 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shenzhen Kingdom Sci-tech-Aktie beträgt aktuell 42, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,64 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Aktie somit auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.