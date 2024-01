Wie stabil ist Shenzhen Kingdom wirklich?

Der Aktienkurs von Shenzhen Kingdom Sci-tech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 18,5 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Shenzhen Kingdom Sci-tech eine Underperformance von -9,31 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 14,51 Prozent im letzten Jahr, wobei Shenzhen Kingdom Sci-tech 5,31 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Shenzhen Kingdom Sci-tech liegt derzeit bei 13,97 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 11,57 CNH notiert, was einem Abstand von -17,18 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 11,97 CNH, was einer Differenz von -3,34 Prozent entspricht. Basierend auf beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Aufhellung der Stimmungslage in den sozialen Medien für Shenzhen Kingdom Sci-tech verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shenzhen Kingdom Sci-tech daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shenzhen Kingdom Sci-tech liegt derzeit bei 41,98 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Shenzhen Kingdom Sci-tech insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.